شكرا لقرائتكم خبر عن جول كوندي يرفض الانتقال لصفوف مانشستر سيتي ويختار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، عن سباق إسباني وإنجليزي بين ناديي مانشستر سيتي وبرشلونة، لضم اللاعب جول كوندي مدافع إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خطهما الدفاعي خلال الموسم الكروي. ورفع إشبيلية الإسباني قيمة صفقة انتقال مدافعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي رفض من قبل الناديين الإنجليزي والإسباني. فيما يحاول كوندي تحفيض المقابل المادي مع ناديه من أجل الرحيل لصفوف برشلونة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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