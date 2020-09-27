شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني يتغنى بمهاجمه الجديد: لويس سيمنحنا القوة في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مهاجمه الجديد لويس سواريز عقب انضمامه عامين قادما من صفوف برشلونة الإسباني مقابل 6 ملايين يورو.
وقال سيموني، في تصريحات أبرزها موقع "ماركا"، لويس سواريز مهاجم كبير سيمنحنا القوة خلال مواجهة غرناطة اليوم وفي المباريات القادمة، إنه حقا صفقة مميزة.
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