شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني يتغنى بمهاجمه الجديد: لويس سيمنحنا القوة في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مهاجمه الجديد لويس سواريز عقب انضمامه عامين قادما من صفوف برشلونة الإسباني مقابل 6 ملايين يورو.

وقال سيموني، في تصريحات أبرزها موقع "ماركا"، لويس سواريز مهاجم كبير سيمنحنا القوة خلال مواجهة غرناطة اليوم وفي المباريات القادمة، إنه حقا صفقة مميزة.