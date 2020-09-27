رياضة | كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن التشكيل الذي وضعه الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من أجل مواجهة فياريال، بالليجا.

وشهدت التشكيلة، غياب الألماني أندريه تيرشتيجن حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومتوقع له العودة في منتصف نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستضيف البلوجرانا نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل الذي نشرته "ماركا" كالآتي:-

Advertisements

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: لينجليت، جوردي ألبا، بيكيه، سيرجيو روبرتو.

خط الوسط: بيانيتش، دي يونج، فاتي، ديمبلي.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان.