شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرفض عودة ماريو جوتزه لصفوف «البافاري» في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق هيرتا برلين الألماني بالتعاقد مع النجم الألماني ماريو جوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط اسم صاحب الـ28 عامًا بعدة أندية في الفترة الماضية، آخرها بايرن ميونخ، الذي نفى تفكيره في استعادة لاعبه السابق.
وأكد أرني فريدريك، المدير الرياضي لهيرتا برلين الألماني، دخول جوتزه ضمن خطط فريق العاصمة قبل نهاية الميركاتو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يرفض عودة ماريو جوتزه لصفوف «البافاري» في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.