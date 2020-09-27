شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرفض عودة ماريو جوتزه لصفوف «البافاري» في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق هيرتا برلين الألماني بالتعاقد مع النجم الألماني ماريو جوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم صاحب الـ28 عامًا بعدة أندية في الفترة الماضية، آخرها بايرن ميونخ، الذي نفى تفكيره في استعادة لاعبه السابق.

وأكد أرني فريدريك، المدير الرياضي لهيرتا برلين الألماني، دخول جوتزه ضمن خطط فريق العاصمة قبل نهاية الميركاتو.