شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد فترة غياب كروس عن «الملكي» عقب إصابته في لقاء ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الألماني توني كوروس، لاعب وسط ريال مدريد، لفحوصات طبية وعدد من الأشعة على قدمه اليمني لتحديد فترة غيابه عن صفوف النادي الملكي عقب تعرضه للإصابة خلال لقاء المرنجي وريال بيتيس مساء السبت.

ووفقا لموقع «ماركا»، فإن اللاعب الألماني اشتكى من آلام في العضلة الخلفية للقدم اليمني والذي دفع زيدان لتغييره وإشراك لوكا مودريتش بدلا منه، بالإضافة إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية صباح اليوم لتحديد فترة غيابه.