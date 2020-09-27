شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السبد: برادلي الأنسب لقيادة الأهلي خلفا لفايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، إن الأمريكي بوب برادلي هو الأنسب لقيادة الأهلي خلفا لرينيه فايلر.

وأوضح ضياء، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" علي قناة "أون تايم سبورت"، أن برادلي مدرب مميز وصاحب فكر عالي وسيكون إضافغة قوية للنادي الأهلي إذا تم التعاقد معه.

وأضاف السيد ان الهزيمه التي تلقاها المنتخب أمام غانا 6/1 كانت لظروف خاصة وكانت من الممكن أن تزيد على ذلك.