شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي يفاضل بين 4 مدربين أوروبين.. تعرف على جنسياتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع 4 مدربين أجانب جنسياتهم ألماني وتشيكي وإيطالي وبرتغالي، لتولي تدريب الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج «جمهور الثالثة» على قناة «on time sport»، إن الاهلي استقر على هؤلاء بعد دراسة متأنيه وجاري المفاضلة بينهم.