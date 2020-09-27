شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد عقب السقوط في فخ التعادل أمام وست بروميتش: «درس كبير لنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع تشيلسي نفسه في مأزق بارتكابه أخطاء دفاعية فادحة، بتعادله أمام وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من البريميرليج.
وقال لامبارد: «صنعنا فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول، وشعرت أنه كان ينبغي أن نصنع المزيد.. والمشكلة الوحيدة الأخرى أثناء التأخر 3-0، أن وست بروميتش كان يدافع عن تقدمه بشكل أكبر».
وأضاف: «هذا درس كبير لنا، سنتحسن كثيرا، لا زلنا نبحث عن طريقنا بلاعبين جدد، ونفتقر للاستعداد للموسم.. اليوم جزء من مرحلة التطور».
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