شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد عقب السقوط في فخ التعادل أمام وست بروميتش: «درس كبير لنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع تشيلسي نفسه في مأزق بارتكابه أخطاء دفاعية فادحة، بتعادله أمام وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال لامبارد: «صنعنا فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول، وشعرت أنه كان ينبغي أن نصنع المزيد.. والمشكلة الوحيدة الأخرى أثناء التأخر 3-0، أن وست بروميتش كان يدافع عن تقدمه بشكل أكبر».

وأضاف: «هذا درس كبير لنا، سنتحسن كثيرا، لا زلنا نبحث عن طريقنا بلاعبين جدد، ونفتقر للاستعداد للموسم.. اليوم جزء من مرحلة التطور».