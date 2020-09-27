الريال ينتزع فوزا صعبا من بيتيس في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
انتزع فريق ريال مدريد فوزا صعبا من مضيفه ريال بيتيس 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وتقدم الريال بهدف سجله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 14 ، وتعادل عيسى ميندي لبيتيس في الدقيقة 20 وأضاف ويليام كارفالو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 37، ثم سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إيميرسون أباريسيدو، مدافع بيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، ثم سجل سيرخيو راموس الهدف الثالث للريال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
وأكمل بيتيس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد إيميرسون أباريسيدو.
ورفع الريال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصدي ريال بيتيس عند ست نقاط في المركز الثاني.
وكانت المباراة الأولى للريال أمام خيتافي تأجلت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وتعادل في مباراته بالجولة الماضية أمام ريال سوسيداد سلبيا.
في المقابل فاز بيتيس بأول مباراتين أمام ألافيس 1 / صفر وبلد الوليد 2 / صفر.
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