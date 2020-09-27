ضربة محتملة للأهلي قبل موقعة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيدخل لقاء الكأس أمام الترسانة والمقرر لها الأربعاء المقبل مفتقدًا الثنائي عمرو السولية وأيمن أشرف بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترسانة يوم الأربعاء المقبل، ضمن حسابات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

عبد الحفيظ قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء السبت :"سنستعد لمباراة الترسانة غدًا الأحد، وهذه المباراة ستكون لها استعدادات خاصة أننا نعرف مفاجآت الكأس".

وأضاف :"مباراة الترسانة ستشهد غياب الثنائي عمرو السولية وأيمن أشرف بسبب حصولها على ثلاث بطاقات صفراء".

وعن إصابة رامي ربيعة، أوضح :"رامي ربيعة سيخضع لآشعة غدًا الأحد ووفقًا للآشعة سيتحدد موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وأكمل :"ربيعة شعر بإصابة ليس بسيطة بالخلفية، نتمنى أن تكون الإصابة بين أسبوع أو أسبوعين على حد أقصى".

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وتعرض ربيعة للإصابة في مباراة الأهلي وطنطا في لقاء حسمه الفريق الأحمر بهدف دون رد جاء عن طريق السولية ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

وبسؤاله عن موقف الأهلي من تأجيل بيراميدز للاستعداد لمواجهة الوداد، رد عبد الحفيظ :"لا نريد التغيير في جدول الدوري، صحيح أن المباراة لديها حسابات معنوية".

وواصل :"هناك اتجاه بإراحة عدد كبير من العناصر الأساسية قبل مباراة الوداد والتي ستقام في 17 المقبل".

عبد الحفيظ كشف خلال تصريحاته أن لاعب الفريق علي معلول سيغادر إلى تونس من أجل ملاقاة أسرته إلى جانب الانضمام للمنتخب التونسي.

وأنهى عبد الحفيظ تصريحاته :"حدث اتفاق بيني وبين فايلر ومعلول على إراحة اللاعب خلال الفترة المقبلة، كما حدث تواصل مع مدرب منتخب تونس حول مشاركة اللاعب".

واستطاع الأهلي حسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بست جولات، ليتوّج الفريق الأحمر باللقب للموسم الخامس تواليًا والـ42 في تاريخ النادي.

أما على الصعيد الأفريقي، فسيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي في 17 من الشهر المقبل ضمن حسابات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.