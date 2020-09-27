ملخص مباراة الاهلي وطنطا في الدوري المصري “فايلر يهزم رضا عبد العال بصعوبة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت 26-9-2020، لحساب الجولة 30 من المسابقة.

انطلقت مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ستاد الأهلي في مدينة السلام في القاهرة.

نقلت المباراة علي قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، ليواصل المعلق الرياضي العائد من بي إن سبورتس “محمد الكواليني” تغيبه عن تعليق مباريات الأهلي بسبب مقولة “اللاعب السابق” على رمضان صبحي. كما نقلت النتيجة مصحوبة باحصائيات في بث مباشر لحظة بلحظة على قناة الأهلي الرسمية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تاريخ إقامة هذا اللقاء يوم واحد بسبب انشغال الأهلي بمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الشهر المقبل.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز بهذه المباراة، بمشاركة كامل نجومه، رغم تمكنه من حسم لقب الدوري المصري لصالحه قبل جولتين من الآن.

وألغي هدف للأهلي في نهاية الشوط الأول، سجله محمود كهربا بعد لمس للكرة باليد قبل التسديد من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، نجح عمرو السولية في تسجيل هدف الفوز الوحيد بمتابعة جيدة لعرضية محمد مجدي قفشة بالرأس.

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ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وبفارق 25 نقطة عن بيراميدز الثالث (مؤقتًا لحين انتهاء مباريات هذه الجولة).

ويتصدر لاعب الوسط المخضرم وليد سليمان لائحة هدافي الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف متساويًا مع لاعب الجونة والتر بواليا ولاعب سموحة حسام حسن، ومتخلفًا عن متصدر لائحة هدافي المسابقة “عبد الله السعيد” بـ 7 أهداف.

الأهلي 1-0 طنطا

???? ستاد الاهلي (مدينة السلام – القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 30)

انتهت

بث مباشر الأهلي وطنطا لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري..

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة الأهلي اليوم:

محمد الشناوي – محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول – عمرو السولية وحمدي فتحي، أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومحمود كهربا – مروان محسن.

يأتي على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

تشكيلة طنطا اليوم:

محمد اشرف – محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي – وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح – احمد فهمي، هاني رشدي، محمد ماجد اونش.

يدير هذا اللقاء الحكم “أحمد حمدي”

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

2″ رضا عبد العال يهاجم الأهلي بعبد الرحمن الدح وأونش وهاني رشدي منذ البداية.

10″ تمريرة مذهلة من علي معلول إلى كهربا، وضعته في إنفراد أمام المرمى، لكن كهربا يفشل في تسلم الكرة ويُضيع الهجمة.

15″ اللعب يهدأ في هذه الأثناء.. انكماش من طنطا، ومحاولات لامتصاص حماس الأهلي.

20″ هدوء تام من لاعبي الفريقين.. مع نشاط ملحوظ لأحمد الشيخ

25″ بطاقة صفراء للاعب وسط الأهلي “عمرو السولية” بعد تدخل عنيف على “وليد عادل”..

26″ لا توجد فرص حقيقية للفريقين..

29″ عرضية أقوى من اللازم من علي معلول .. تعبر أمام الجميع ..

30″ كولينج بريك – وقت مستقطع..

36″ اختلال في التوازن لمروان محسن أمام منطقة جزاء طنطا .. ليسقط متأثرًا بإصابة طفيفة في الركبة لكنه نهض بسرعة دون تدخل الأطباء.

44″ تصويبة من مهاجم طنطا “عبد الرحمن الدح” … أرضية سيئة تذهب جوار القائم الأيمن

45″ ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع

47″ ???? ⚽️جووووووووووووووووووووووووووول….محمود كهربا يضع الأهلي في المقدمة بتسديدة جميلة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية مذهلة من أحمد الشيخ.

47″ ???? أحمد الشيخ ضرب مصيدة التسلل بتمريرته البينية الجميلة ..

48″ ???? الحكم يشك في وجود تسلل على كهربا .. ويذهب للتأكد من تقنية الفار..

49″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار..

50″ ❌ هدف ملغي بداعي لمس محمود كهربا للكرة باليد اليسرى لحظة تسلمه لتمريرة أحمد الشيخ..

51″ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0.