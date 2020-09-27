شكرا لقرائتكم طارق سليمان: الشناوي حاليا من أفضل 10 حراس في العالم وإكرامي أمامه تحدي كبير في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، حقيقة طلب محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، الرحيل في الموسم الأول بعد التعاقد معه قادمًا من بتروجت بسبب عدم مشاركته.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيوينة: "محمد الشناوي لم يطلب الرحيل نهائيًا وهو عنيد وتمسك بفرصته".

وتابع: "رغم أن محمد الشناوي لم يطلب الرحيل ولكن كانت حالته النفسية سيئة بسبب عدم مشاركته ولكنني عقدت معه جلسات لتأهيله نفسيًا وبفضل الله نجحت في تأهيله وتجهيزه وتألق بمجرد الحصول على فرصة".

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تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن متسوى محمد الشناوي في المواسم الماضية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي حاليًا من أفضل 10 حراس حول العالم وهو يقدم مستويات كبيرة للغاية".

وشدد: "محمد الشناوي سيحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الجاري بدون منافس".

وتطرق سليمان في حديثه معلقًا على انتقال شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز مؤكدًا: "شريف إكرامي حارس كبير ولكن أمامه تحديات كبيرة في النادي السماوي".