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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا

حل عمرو السولية فى المركز الثامن ضمن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه حيث سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه حيث حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز تصدره للهدافين برصيد 16 هدفا ثم محمد شريف فى المركز الثانى برصيد 11 هدف وسيف الدين الجزيرى ومصطفى محمد فى المركزين الثالث والرابع برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز تصدره للهدافين برصيد 16 هدفا ثم محمد شريف فى المركز الثانى برصيد 11 هدف وسيف الدين الجزيرى ومصطفى محمد فى المركزين الثالث والرابع برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم



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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث واصل المارد الأحمر الذى حسم النجمة 42 رسميا تصدره للمسابقة برصيد 79 ثم الزمالك ثانيا 58 نقطة.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث أقيم اليوم ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى لممتاز والتى يأتى رأسها مواجهة الاتحاد السكندرى وإنبى وانتهت بخسارة ألفريق السكندري بهدفين نظيفين وجاءت باقى النتائج كالتإلى..

الاتحاد السكندرى 0- 2 إنبـي

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مصر للمقاصة 1 – 0 المقأولون

حرس الحودو 0 – 0 طلائع الجيش



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا