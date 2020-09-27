شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوجه رسالة لمنتقديه: ملقوش فى الورد عيب قالو أحمر الخدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا بالمثل الشهير " ملقوش فى الورد عيب قالو عنه أحمر الخدين" للرد على منتقديه مؤكدا أن فريق أبناء السيد بدوي تغير 180 درجة تحت قيادته وهذا ظهر أمام الأهلى والزمالك.

قال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق إن لاعبو طنطا نالوا احترام الجميع بعد الأداء الجيد الذى ظهروا عليه أمام الأهلى والزمالك من قبل.

وهاجم المدير الفني لفريق طنطا منتقديه قائلا:" بلدة ما لقوش حاجة في طنطا فقالوا عليا انى بهرج وقطعوا فيا وقالوا عنى معندوش فكرة وأقول لهم الكرة فكرومش هز أكتاف وانا بعمل مدرسة جديدة في مصر أن اللاعب ينزل الماتش "فرش"".

ورد عبد العال على انتقادات إبراهيم سعيد قائلا:" أقسم بالله ما أقعد في أستديو تانى معاه اللى كان عامله شعره كوافير".

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وداعب عبد العال إبراهيم فايق بسبب بادجى قائلا:" بادجى طوله فارع أو ما شوفته نازل الملعب كنت عايز أجيب كرسي فراشة واديه للمدافعين وأقولهم نطوا عليه لما تشوفوا الكرة مع بادجى".

وواصل :" أنا بعمل مدرسة جديدة اسمها رضا عبد العال عشان اجيب ليكم الضغط والسكر المفلسين واللي معندهمش رؤية هما اللي بينتقدوني للتشويش على أداء طنطا المميز وكتر خير لاعيبة طنطا، بيلعبوا مع بطل أفريقيا احنا بنلعب على قد إمكانياتنا".