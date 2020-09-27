شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه: أعشق الإسماعيلى ولا أحب "الشو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حسنى عبد ربه قائد الإسماعيل السابق على دعمه لفريقه في التدريبات قائلا: "من الطبيعى أننا ندعم الإسماعيلى في أزمته ولا نحتاج شكر لأن الإسماعيلي بيتي وله فضل عليا"، موضحا أنه يعشق الدراويش من قلبه بعيدا عن "الشو" أو المنظرة".

قال عبد ربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "طول ما الإسماعيلي ما بينزل اسمنا بينزل معاه ولازم لاعيبة الإسماعيلي يبقى رأسها فوق وتنزل تلعب على المكسب لأن الخسارة تجلب خسارة".

تابع: "الجميع يعلم قيمة وتاريخ الدراويش وأنتم كلاعبين تعلمون جيدا قيمة قميص هذا النادي العريق"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سيظهر خلالها معدن الرجال ويجب أن تبذلوا قصارى جهدكم كما يجب على الجميع تصفية النوايا للخروج من هذه الأزمة".

وواصل: "يجب أن تخوضوا أي مباراة قادمة من أجل الفوز وأن تصدقوا أنفسكم بأنكم قادرون على تحقيق الفوز ولا يجب أن تظهروا كضعفاء لأنكم تلعبون باسم نادي كبير وهو الإسماعيلي".