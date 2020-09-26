باختاكور الأوزبكستاني يصعد لدور ربع نهائي أبطال آسيا بفوزه على طهران

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق باختاكور الأوزبكستاني لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على نظيره استقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد الجنوب. سجل هدفي باختاكور، دراجان سيران وإرين ديرديوك، بينما جاء الهدف الوحيد لفريق طهران بأقدام علي كريمي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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