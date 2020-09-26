شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا: تصريحات فايلر تشير إلى وجود خط رجعة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب الوطني السابق، إن تحفظ فايلر في تصريحاته حول رحيله عن الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة طنطا، تشير إلى وجود خط رجعة بينه وبين الأهلي.

وأضاف «السقا» أن التصريحات الدبلوماسية لفايلر خلال المؤتمر، تؤكد أن المفاوضات لم تنتهي بين الأهلي وفايلر كما يعتقد البعض.

وأكد «السقا» خلال تصريحاته في الاستوديو التحليلي بقناة «أون تايم»، أن لاعبي الأهلي تأثروا بالكلام الذي أثير عن موقف فايلر من البقاء أو الرحيل عن الأهلي.