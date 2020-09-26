منبوذ ليفربول يعود إلى الدوري الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن نادي ​يونيون برلين​ توصل لاتفاق للحصول على خدمات حارس مرمى ​ليفربول​، ​لوريس كاريوس​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت صحيفة "كيكر" الألمانية، إلى أن يونيون برلين اتفق مع كاريوس، للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسبق لكاريوس، المشاركة في الدوري الالماني من خلال الدفاع عن ألوان ماينز بين العامين 2013 و2016 قبل الإنتقال إلى صفوف الريدز.

ولعب كاريوس في الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة مع بشكتاش التركي قبل أن يعود هذا الموسم إلى ليفربول رغم خروجه من خطط المدرب يورغن كلوب.