بث مباشر | نتيجة مباراة تشيلسي ووست بروميتش في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على وست بروميتش، في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تُنقل مباراة “تشيلسي ووست بروميتش ألبيون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “علي محمد علي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ذا هاوثورنس”.

سيسعى صاحب الأرض “وست بروميتش ألبيون” إلى تدارك أموره في الدوري الإنجليزي مبكرًا بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام “ليستر سيتي” في الجولة الأولى و”إيفرتون” في الجولة الماضية.

ويقبع وست بروميتش في المركز الأخير في جدول الترتيب، وتلقت شباكه 8 أهداف وسجل هدفين فقط.

في المقابل يتطلع “تشيلسي” بقيادة المدرب فرانك لامبارد إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام حامل اللقب “ليفربول“.

ويتواجد تشيلسي في المركز 11 برصيد 3 نقاط بعد فوزه على برايتون في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.

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إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم:

تشكيلة تشيلسي | ويللي كاباييرو – ريس جيمس – أندرياس كريستينسن – تياجو سيلفا – ماركوس ألونسو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – كاي هافيرتز – ماسون ماونت – تامي أبراهام – تيمو فيرنر.

تشكيلة وست بروميتش ألبيون | سام جونستون – سيمي أجايي – كايل بارتلي – دارا أوشيه – دارنيل فورلونج – كونور تاونسيند – ماثيو بيريرا – جاك ليفرمور – روماين ساوريس – جرادي ديانجانا – كالوم روبينسون.

تقدم وست بروميتش بالهدف الاول فى الدقيقة الرابعة بواسطة “كالوم روبينسون”.

قصة الهدف: ماركوس ألونسو يمرر كرة بالخطأ إلى ماثيو بيريرا الذي مر بسرعة بالكرة ومررها إلى روبينسون داخل منطقة الجزاء ليروضها ويطلق تسديدة قوية جدًا في شباك كاباييرو.

وفى الدقيقة 24 أضاف نفس اللاعب كالوم روبينسون الهدف الثاني لبروميتش بعد خطأ فادح من القائد تياجو سيلفا فى أول ظهرو له مع البلوز بالبريميرليج.

قصة الهدف: تياجو سيلفا فشل في استلام تمريرة ألونسو في منتصف الملعب ليخطفها روبينسون وينطلق بسرعة كبيرة ويسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد لتسكن شباك كاباييرو.

وفى الدقيقة 28 عزز بروميتش تقدمه بالهدف الثالث عن طريق المدافع كايل بارتلي، وسط دهشة من لاعبي تشيلسي.

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