هولندا تستقبل مباراة ودية بين الجزائر والمكسيك

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت، ان المنتخب الجزائري (الخضر) سيلاقي نظيره المكسيكي وديًا يوم 12 أو 13 أكتوبر المقبل بهولندا.

ونقلت إذاعة “الجزائرية” الدولية الحكومية عن مصدر في الاتحاد الهولندي لكرة القدم قوله إن المباراة ستقام بطلب من الاتحاد المكسيكي للعبة.

كان اتحاد الكرة الجزائري ذكر أمس الجمعة، أن “الخضر” سيلعبون مباراتين وديتين خلال المعسكر الإعدادي المقرر في الفترة من الخامس إلى 13 أكتوبر المقبل.

وكشف ذات المصدر أن المنتخب الجزائري سيواجه نظيره منتخب نيجيريا وديًا في التاسع من الشهر المقبل على ملعب ” جاك ليمانس ارينا” بمدينة سانكت فيت آن درجلان النمساوية، غير أنه لم يعلن عن اسم المنافس الثاني ولا المدينة التي ستستضيف المباراة.