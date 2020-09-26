في مشهد دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يحقق الفوز على برايتون 

حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه برايتون 3-2 اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل الفرنسي نيل موباي (40 من ركلة جزاء) وسولي مارش (90+5) لبرايتون، فيما سجل المدافع لويس دنك (43 خطأ في مرماه)، ماركوس راشفورد (55) والبرتغالي برونو فرنانديش (90+10 من ركلة جزاء) للضيوف.



وبعد أن مني يونايتد بهزيمة أمام كريستال بالاس (1-3) في المرحلة الثانية (غاب عن الأولى لمنحه قسطاً من الراحة عقب المشاركة القارية الموسم الفائت)، خرج بنقاطه الثلاث الأولى هذا الموسم في مباراة شهدت تدخل تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" مرات عدة.



وأجرى المدرب النروجي أولي غونار-سولشار ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام كريستال بالاس (1-3) في المرحلة الثانية، حيث أشرك الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا والصربي نيمانيا ماتيتش ومايسون غرينوود، بدلاً من الهولندي تيموثي فوسو-منساه والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي والويلزي دانيال جيمس.



وكان برايتون الطرف الأفضل في الشوط الأول وهدد بداية عن طريق البلجيكي لياندرو تروسار الذي ارتدت كرته من القائم مرتين (9 و21)، قبل أن ينجح في أخذ الأسبقية عندما تحصل تاريك لامبتي على ركلة جزاء إثر عرقلة من فرنانديش، نفذها موباي ذكية على طريقة "بانينكا" في مرمى الإسباني دافيد دي خيا (40).



الا أن تقدم أصحاب الأرض لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ عادل الشياطين الحمر بعدما نفذ فرنانديش ضربة حرة عن الجهة اليسرى، وصلت إلى ماتيتش عند القائم الثاني الذي غمزها بذكاء إلى هاري ماغواير المتمركز على باب المرمى حيث احتُسب الهدف بداية لصالحه (43)، قبل أن تشير رابطة الدوري إلى أنه بعد الاعادة تبيّن أن دنك سجل هدفاً عكسياً في فريقه.



وكاد يونايتد يدخل الى الاستراحة متقدماً، لولا تصدي الحارس الأسترالي ماثيو راين لسديدة قوية لماتيتش بيسراه من خارج المنطقة (45).



وشهد الشوط الثاني قرارات مثيرة كانت لها تقنية المساعدة بالفيديو في المرصاد، أولاً عندما منح الحكم ركلة جزاء لبرايتون إثر عرقلة من الفرنسي بول بوغبا على الايرلندي آرون كونولي قبل أن تثبت التقنية عدم وجود خطأ (48).



وتدخل "VAR" مجدداً لإلغاء هدف لراشفورد إثر تمريرة من غرينوود بداعي التسلل (52).



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وسجل راشفورد هدف التقدم ليونايتد عندما وصلته كرة بينية طويلة من فرنانديش على الجهة اليسرى، فتوغّل إلى داخل المنطقة قبل أن يراوغ بطريقة رائعة بن وايت على ثلاث دفعات ويسدد بيسراه كرة استقرت في الشباك (55).



تروسار يعادل رقم رونالدو



واصل برايتون ضغطه وسط هشاشة دفاعية ليونايتد حيث نجح في الوصول إلى المرمى مرات عدة، وناب القائم الأيسر مجدداً عن دي خيا للتصدي لتسديدة مارش (60).



واستمر "مسلسل" الخشبات الثلاث بعدما ارتدت كرة تروسار من العارضة (76)، ليصبح أول لاعب في الدوري يصيب الخشبات في ثلاث مناسبات في مباراة واحدة من الدوري الممتاز منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في تسرين الأول/أوكتوبر 2006.



واصل برايتون ضغطه وكاد يخطف التعادل عندما وصلت الكرة إلى تروسار غير المحظوظ داخل المنطقة، إلا أن دي خيا تصدى ببراعة بفخذه للمحاولة أمام باب المرمى (90+3).



وسجل برايتون هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من رأسية لمارش الذي وصلته عرضية من آدم ويبستر أمام المرمى وسط فرحة جنونية (90+5).

وحصل يونايتد على ركلة جزاء بعدما وصلت الكرة إلى ماغواير إثر ركنية داخل المنطقة، تابعها رأسية نحو المرمى حيث احتج لاعبو يونايتد على ارتطامها بيد موباي، بعد أن أعلن الحكم نهاية المواجهة، قبل أن تؤكدها تقنية "VAR". انبرى فرنانديش للركلة بنجاح مانحاً يونايتد فوزاً مثيراً (90+10)، ليعلن الحكم فوراً نهاية المباراة.



المصدر: بي إن سبورت