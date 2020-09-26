الامارات | ميدو: مدرب برشلونة أساء معاملتي.. وسأرى ماذا سيفعل مع ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مدرب برشلونة أساء معاملتي.. وسأرى ماذا سيفعل مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم السابق لمنتخب مصر، أحمد حسام "ميدو" إن المدرب الحالي لفريق برشلونة الهولندي رونالد كومان "أساء معاملته" حين كان لاعبا في فريق أياكس الهولندي قبل سنوات طويلة، وقال إن المدرب تعمد إهانته، وطلب من إدارة النادي الهولندي وقتها بيعه لمجرد أنه تحدث عن بعض السلبيات للإعلام والخاصة بفريق أياكس.

ومن خلال حسابه في "تويتر" قال مديو إن المدرب أصر على بيعه وكان وقتها في عامه الـ18، ويريد أن يرى ردة فعل المدرب نفسه حاليا مع برشلونة بعد أن وجه قائد ونجم الفريق ليونيل ميسي انتقادات لاذعة للنادي والجهاز الفني في الفريق بسبب التخلي عن زميله الهداف الأوروغوياني لويس سواريز المنتقل قبل يومين إلى فريق أتلتيكو مدريد.

يذكر ان ميدو بدأ مشواره ي الزمالك، ثم لعب لجينت البلجيكي، وبعده لأياكس الهولندي بين 2001 و2003، ثم لعب للعديد من الأندية الإنجليزي، قبل أن يعتزل في 2013.

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