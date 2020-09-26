شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «كومان» على تصريحات «ميسي» ضد إدارة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على تصريحات ليونيل ميسي الغاضبة بعد رحيل زميله لويس سواريز، إلى أتلتيكو مدريد.

وقال "كومان" عن أزمة "ميسي"، بالأمس، على خلفية رحيل لويس سواريز: «ليس لدي شك حول ميسي، من الطبيعي أن ينزعج بسبب رحيل صديقه».

وصرح "ميسي"، أمس، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" أنه غاضب من أسلوب تعامل برشلونة مع اسطورة بحجم "سواريز"، في منشور لتوديع النجم الأوروجوياني.

ويستضيف برشلونة نظيره فياريال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، مساء الغد، على ملعب «كامب نو».