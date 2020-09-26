شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب مصطفى محمد بعدم الحديث نهائيًا عن الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو نادي الزمالك من مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عدم الحديث نهائيًا عن ملف الاحتراف خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار إدارة الزمالك بعد تصريحات مصطفى محمد الأخيرة والتي طالب فيها إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه والتمسك بالأمر.
وشدد مسؤولو الزمالك على مصطفى محمد بغلق الملف بشكل نهائي وعدم تشتيت ذهنه بالاحتراف، وأكدوا له الموافقة من الأساس على احترافه من ناحية المبدأ مع تأجيل الأمر إلى ما بعد دوري أبطال أفريقيا، لاسيما وأن مباراة الرجاء من المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر المقبل.
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