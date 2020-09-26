شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب مصطفى محمد بعدم الحديث نهائيًا عن الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو نادي الزمالك من مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عدم الحديث نهائيًا عن ملف الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعد تصريحات مصطفى محمد الأخيرة والتي طالب فيها إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه والتمسك بالأمر.

وشدد مسؤولو الزمالك على مصطفى محمد بغلق الملف بشكل نهائي وعدم تشتيت ذهنه بالاحتراف، وأكدوا له الموافقة من الأساس على احترافه من ناحية المبدأ مع تأجيل الأمر إلى ما بعد دوري أبطال أفريقيا، لاسيما وأن مباراة الرجاء من المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر المقبل.