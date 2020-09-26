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الزمالك يطالب مصطفى محمد بعدم الحديث نهائيًا عن الاحتراف

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو نادي الزمالك من مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عدم الحديث نهائيًا عن ملف الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعد تصريحات مصطفى محمد الأخيرة والتي طالب فيها إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه والتمسك بالأمر.

وشدد مسؤولو الزمالك على مصطفى محمد بغلق الملف بشكل نهائي وعدم تشتيت ذهنه بالاحتراف، وأكدوا له الموافقة من الأساس على احترافه من ناحية المبدأ مع تأجيل الأمر إلى ما بعد دوري أبطال أفريقيا، لاسيما وأن مباراة الرجاء من المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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