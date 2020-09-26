شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التفريط في محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النادي الأهلي على عرضين من جانب نادي الاتفاق السعودي وأخر إماراتي، للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، على سبيل الإعارة.

ورفض النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط، رحيل اللاعب أو الموافقة على العروض المقدمة نظرًا للحاجة إليه بالموسم المقبل.

ويعد محمد شريف واحد من أفضل مهاجمي الدوري هذا الموسم، وهو ما يجعل الأهلي لا يفرط في خدماته مستقبلًا للاستفادة من خدماته بالموسم الجديد.