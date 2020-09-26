شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يقود الزمالك أمام المصري.. ويشاهد الجونة من المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، أن يبدأ جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، مهام عمله بداية من مواجهة المصري.

ويلتقي الزمالك، مع المصري، الخميس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون للدوري.

ويصل «باتشيكو» إلى القاهرة، اليوم السبت، وينتظر أن يشاهد مباراة الزمالك والجونة، الأحد، من مدرجات ستاد القاهرة.