شكرا لقرائتكم رفض مقترح تعيين كوبر لخلافة فايلر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض مسئولو النادي الاهلي على مقترح التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل في كأس مصر ، ويأتي رفض إدارة الاهلي التعاقد مع كوبر في إطار رحلة النادي التعاقد مع مدرب أجنبي ليتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة بعدما إستقر النادي على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الاهلي.

علم الخليج 365" أن إدارة الأهلي وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة فتحوا خط إتصالات ساخن على مدار الأيام الماضية لإختيار مدرب أجنبي لخلافة فايلر وتم طرح أسم الأرجنتيني هيكتور كوبر لكن لم يلقي هذا الطرح قبولاً بين غالبية الأراء في الاهلي بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتيني والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً .

وبدأ التفكير من قبل مسئولو النادي الأهلي في مدرب أخرسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق في باقي مباريات بطولة الدوري التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً وفي بطولة أفريقيا حيث يلتقي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.