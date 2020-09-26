الطلائع يستعيد خدمات كريم طارق أمام الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه المتألق كريم طارق فى مباراة الاسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 لمسابقة الدوري العام بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة 29 للمسابقة بسبب حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة التى فاز بها بهدف دون رد.

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود ، ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً نظراً لضيق الوقت بين المباراتين ، كما سوف يخضع الفريق بالكامل لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الدراويش.

ويحتل طلائع الجيش المركزالتاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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فى شأن أخر ، حسم إسلام مكي، عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت، الجدل حول مستقبل لاعب الفريق كريم طارق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالي ، وقال مكي، في تصريحات لبرنامج (نمبر وان) بقناة (النهار): "لم نحصل على عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز"وأضاف: "هناك بعض العروض الشفوية ولكن لا ننظر إليها وننتظر العروض الرسمية فقط قبل اتخاذ القرار المناسب".

وتابع مكي: "بالطبع سنبحث عن العرض الأفضل لبتروجيت وأفضل عرض للاعب حال تلقي النادي أية عروض رسمية" ، وأوضح أن اللاعب قد يعود إلى بتروجيت حال عودة الفريق للدوري في الموسم الجديد، خصوصا أن كريم طارق مرتبط بعقد يستمر لموسمين قادمين مع الفريق البترولي.

وتألق كريم طارق مع طلائع الجيش بشكل لافت هذا الموسم وانضم لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، وترددت أنباء عن رغبة الثلاثي الكبير، الزمالك والأهلي وبيراميدز في ضمه.