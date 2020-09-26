مدرب برشلونة: رحيل سواريز قرار الإدارة.. ومن الطبيعي أن يحزن ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال بالدوري الإسباني، عن رحيل لويس سواريز وحزن ليونيل ميسي قائد الفريق، وإمكانية حدوث صفقات جديدة بالنادي.

ويلتقي برشلونة بنظيره فياريال، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال كومان عن رحيل سواريز: "يبدو وكأنني أنا السبب لكن الأمر ليس كذلك، منذ اليوم الأول احترمت سواريز وتدرب مع الفريق حتى اليوم الأخير، قلت لسواريز بأنه قد لا يُشارك كثيرًا في حال بقاءه ولكن إذا بقي سوف اعتمد عليه، وكان هذا قرار النادي والإدارة".

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وعن حزن ميسي بسبب رحيل صديقه المقرب سواريز، رد كومان: "من الطبيعي أن ينزعج ميسي من مغادرة صديق له، ليس لدي أي شك حول ميسي، أراه يتدرب بشكل جيد جداً".

وأضاف: "ميسي كان مثالاً يحتذى به لكل شخص في التدريب، لم أر يوماً واحداً يكون فيه مخطئاً، ليس لدي شكوك بشأنه".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو ممفيس ديباي لاعب ليون، قال كومان: "لا شيء مستبعد، كما قلت سابقاً سأتحدث عن اللاعبين الذي لدينا فقط، لن اتحدث عن الصفقات".

واختتم المدير الفني الهولندي تصريحاته: "لدينا لاعبين بجودة عالية في المقدمة، مثل أنسو فاتي وعثمان ديمبلي، إن لم نتعاقد مع مهاجم علينا تقبل الأمر".