شكرا لقرائتكم الأهلي يتحدى مفاجآت طنطا في مباراة "القمة والقاع" بالدوري..الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت،إختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسوبع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق إستمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

Advertisements

ورغم ترتيب الفريقين في جدول المسابقة والخبرات والتاريخ إلا أنه من المتوقع أن يشهد لقاء الليلة إثارة وندية بين الفريقين لاسيما وأن الفرق الصغيرة دائماً ما تتفوق أمام الكبار وهو ما حدث للأهلي في لقاء الجولة الماضية أمام فريق مصر الذى أحرج الاهلي في الشوط الأول وإستحوذ على هذا الشوط بنسبة 52 % مقابل 48 للأهلي وأهدر ركلة جزاء كانت نقطة تحوّل في اللقاء ليفوز الاهلي في النهاية بثلاثية نظيفة لذا يعلم المارد الأحمر أن مواجهة الليلة لن تكون سهلة لاسيما في ظل وجود جهاز فني جديد لأبناء السيد البدوي بقيادة رضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك الأسبق وقدم الفريق عرض جيد أمام الزمالك مؤخراً لكن خبرة الأخير حسمت اللقاء لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف لهدف.

في الاهلي ورغم حسم الدوري إلا أن مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني فرض نفسه بشكل واضح على معسكر القلعة الحمراء فقد تزايدت الأنباء حول رحيل فايلر عن تدريب الفريق خلال أيام وربما ساعات وهو ما خطف الأنظار والأهتمام داخل معسكر الفريق لكن اللاعبين حاولوا إبعاد أنفسهم عن هذه الأزمة وأعلنوا تركيزهم في المباريات المقبلة لتكون خير إعداد لمباراة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويعول الاهلي في مباراة الليلة على "كتيبة" من النجوم بقيادة وليد سليمان وكهربا وبادجي وديانج والسولية .

أما رضا عبد العال فأكد أن الفوز على الاهلي ليس مستحيلاً ففريقه جاهز بسيناريو لتقديم عرض قوي أمام حامل اللقب ، موضحاً أن لاعبو طنطا قدموا عرضاً جيداً أمام الزمالك بشهادة الجميع وها هم قادرون على تكرار اللعب بدون خوف أمام الاهلي.