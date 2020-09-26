شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق التأمين الإجباري علي الأندية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تطبيق التأمين الاجباري علي اللاعبين والأندية في الموسم المقبل وتخصيص هذا التأمين في علاج أي لاعب يتعرض لإصابة أو مرض مزمن يهدد مسيرته الكروية خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر والذي تعرض لمرض نادر في الاعصاب أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وتهدد استكماله لعب الكرة مجددا .

ومن المقرر أن يحدد مسئولو اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد الشروط الخاصة بالتأمين من حيث النسبة التي سيتم تحصيلها من اللاعب أو النادي وخصمها من عقد اللاعب سواء بشكل سنوي قبل انطلاق الموسم او بشكل شهري وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.