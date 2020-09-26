شكرا لقرائتكم حارس طنطا يعود إلى حسابات المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب المعار إلى فريق طنطا، إلى الحسابات الفنية لذئاب الجبل فى الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع أبناء السيد البدوى فى مباراة طنطا والزمالك الماضية، والتى شهدت تألق الحارس الشاب رغم استقباله لثلاثة أهداف، وانتهاء المباراة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3/1، وكان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضى قبل توقف كورونا، من المقاولون إلى طنطا لاكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة مع طنطا.

محمد أشرف كان قد نجح فى الدفاع عن مرماه بامتياز بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبى الزمالك، كما نجح أيضاً فى التصدى لركلة جزاء نفذها محمود علاء مدافع الزمالك خلال اللقاء.

من جانبه، تحدث محمد أشرف، عن أفضل مبارياته فى بطولة الدورى العام، وقال أشرف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مباراة الأهلي والزمالك افضل مباريات في الدوري وفرصة تظهر امكانياتك، ورضا عبد العال ومدرب حراس طنطا قعدوا معايا ليلة المباراة واللي قالوه ليا حصل .

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أضاف: أنا إعارة لطنطا من المقاولون وتوفيق ربنا كان معايا امبارح كان نفسي اشتغل ع ركلة الجزاء التانية عشان اصدها، ومدربي قالي على زاوية ركلة الجزاء ولكن لم أنفذ ومحمود علاء غيرها فدخلت.

واصل: رضا عبد العال قالنا انتو لاعيبة كبار خلوا الناس تتكلم عليكو حلو، وبيشتغل معانا نفسيا مفيش وقت للفنيات، ومواجهة الزمالك ثم الأهلي كويسة ورغم صعوبتها مباريات كبيرة وممتعة والجمهور بيشوفك وأهم حاجة التركيز.

واختتم: مصر كلها مستنية رضا عبد العال مع طنطا وهي أمور خلتنا مبسوطين أن مدربنا عنده كاريزما والناس مستنياه.