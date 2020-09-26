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رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

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حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجوير، وان بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.

خط الهجوم: جرينود، راشفورد، مارسيال.

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