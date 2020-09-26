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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز تصدره للهدافين برصيد 16 هدفا ثم محمد شريف فى المركز الثانى برصيد 11 هدف وسيف الدين الجزيرى ومصطفى محمد فى المركزين الثالث والرابع برصيد 9 أهداف. ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث واصل المارد الأحمر الذى حسم النجمة 42 رسميا تصدره للمسابقة برصيد 76 ثم الزمالك ثانيا 58 نقطة. ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم حيث أقيم اليوم ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى لممتاز والتى يأتى رأسها مواجهة الاتحاد السكندرى وإنبى وانتهت بخسارة ألفريق البترولى بهدفين نظيفين وجاءت باقى النتائج كالتإلى.. Advertisements الاتحاد السكندرى 0- 2 إنبـي مصر للمقاصة 1 – 0 المقأولون حرس الحودو 0 – 0 طلائع الجيش

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