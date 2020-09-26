شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: كالديرون كان قريباً من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل ‏باتشيكو ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الأرجنتيني كالديرون كان ‏قريباً من تدريب فريق الكرة بالنادي، قبل الاستقرار على البرتغالي ‏باتشيكو.‏

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وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"الدراية التامة بالكرة المصرية وتولي الزمالك من ‏قبل هي أمور رجحت كفة باتشيكو".‏

وأكمل:"تحدثنا مع عدد كبير من المدربين وتم اختيار الأنسب وفقاً ‏لمعايير محددة على رأسها الإلمام بأجواء الكرة المصرية".‏