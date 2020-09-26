شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: كالديرون كان قريباً من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الأرجنتيني كالديرون كان قريباً من تدريب فريق الكرة بالنادي، قبل الاستقرار على البرتغالي باتشيكو.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الدراية التامة بالكرة المصرية وتولي الزمالك من قبل هي أمور رجحت كفة باتشيكو".
وأكمل:"تحدثنا مع عدد كبير من المدربين وتم اختيار الأنسب وفقاً لمعايير محددة على رأسها الإلمام بأجواء الكرة المصرية".
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