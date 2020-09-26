شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: قاموس المجاملات حذف من الجبلاية ولا نخشى أحدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، حديث شديد اللهجة، إنه لا يخشى أى شخص خلال تأدية عمله لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، مؤكدًا إنه يقوم بتنفيذ اللوائح والقوانين، كما إنه تم حذف قاموس المجاملات من الجبلاية، ومن سيغرد خارج السرب سيتعرض للعقوبات وفقًا للقوانين واللوائح.
أضاف الجناينى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير، إنه لا يبالى بأى هجوم أو انتقاد يتعرض له، خاصة وإنه على يقين بصحة قراراته، كما إنه لا يلتفت للإساءة الشخصية التى يتعرض لها بسبب تطبيقه للوائح والقوانين داخل اتحاد الكرة.
أردف رئيس اللجنة الخماسية، إنه حصل على موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإنشاء لجنة الانضباط والتى بناءًا عليها يتم محاسبة كل المخطئين، والرافضين لمبدئ القانون.
وأعرب الجناينى عن سعادته بقرار عودة الدورى بعد جائحة كورونا، لافتًا إلى إن كافة المنظمات تعاملت على قلب رجل واحد لعودة الحياة الرياضية من جديد، مشددًا على إنه سيقوم باستكمال كافة المسابقات بجميع مستوياتها حتى النهاية.
وكان اللجنة الخماسية استقرت على خصم الغرامات التى تم توقيعها على عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز مؤخرا من جانب لجنة الانضباط، من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة سواء مستحقات كأس مصر أو مستحقات الأندية لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" والتى يتم تحويلها عن طريق اتحاد الكرة، وذلك فى حالة عدم سداد هؤلاء المسئولين الغرامات التى تم توقيعها لخزينة الجبلاية.
وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا، تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما.
كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.
كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.
فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير قبل أسبوعين حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .
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