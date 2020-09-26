- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يشهد جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى أى تغييرات بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، حيث كانت البداية بتعادل حرس الحدود سلبيًا مع طلائع الجيش، ثم فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب، بهدف دون رد، ثم فوز إنبى على الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد، ليُسدل الستار على مباريات الجولة الـ 29، ويرصد ”الخليج 365” ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة..
ويظل عبد الله السعيد، لاعب وسط بيراميدز، على رأس قائمة هدافى الدورى الممتاز لهذا الموسم، برصيد 16 هدفًا، ويأتى محمد شريف، لاعب إنبى، فى المركز الثانى برصيد 12 هدفًا، ويليه سيف الدين الجزيرى، لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.
1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبى، 12 هدفًا.
3- سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف.
4- مصطفى محمد، لاعب الزمالك، 9 أهداف.
5- وليد سليمان لاعب الأهلى، 8 أهداف.
6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف.
7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 8 أهداف.
8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.
9- محمود علاء لاعب الزمالك، 7 أهداف.
10- جونيور آجاى، لاعب الأهلى، 6 أهداف.
وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى الممتاز رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، بعدما تصدر جدول المسابقة برصيد 76 نقطة، فيما تواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة، واقترب منه نادى بيراميدز فى المنافسة على هذا المركز بعدما احتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويليهم المقاولون العرب، فى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.