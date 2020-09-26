شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يشهد جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى أى تغييرات بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، حيث كانت البداية بتعادل حرس الحدود سلبيًا مع طلائع الجيش، ثم فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب، بهدف دون رد، ثم فوز إنبى على الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد، ليُسدل الستار على مباريات الجولة الـ 29، ويرصد ”الخليج 365” ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة..

ويظل عبد الله السعيد، لاعب وسط بيراميدز، على رأس قائمة هدافى الدورى الممتاز لهذا الموسم، برصيد 16 هدفًا، ويأتى محمد شريف، لاعب إنبى، فى المركز الثانى برصيد 12 هدفًا، ويليه سيف الدين الجزيرى، لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.





1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبى، 12 هدفًا.

3- سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف.

4- مصطفى محمد، لاعب الزمالك، 9 أهداف.

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5- وليد سليمان لاعب الأهلى، 8 أهداف.

6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف.

7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 8 أهداف.

8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.

9- محمود علاء لاعب الزمالك، 7 أهداف.

10- جونيور آجاى، لاعب الأهلى، 6 أهداف.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى الممتاز رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، بعدما تصدر جدول المسابقة برصيد 76 نقطة، فيما تواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة، واقترب منه نادى بيراميدز فى المنافسة على هذا المركز بعدما احتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويليهم المقاولون العرب، فى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.