شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 ثلاث مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون، حيث كانت البداية بتعادل حرس الحدود سلبيًا مع طلائع الجيش، ثم فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب، بهدف دون رد، ثم فوز إنبى على الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد، ليُسدل الستار على مباريات الجولة الـ 29، ويرصد ”الخليج 365” أبرز التغييرات فى جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة.

وحسم الأهلى لقب الدورى الممتاز رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، فيما تواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة، واقترب منه نادى بيراميدز فى المنافسة على هذا المركز بعدما احتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويليهم المقاولون العرب، فى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

واقترب نادى إنبى من المنافسة على المربع الذهبى بعد فوزه على الاتحاد السكندرى اليوم، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة يتواجد بهم فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، فيما تراجع زعيم الثغر للمركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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جدول ترتيب فرق الدوري

فيما تمكن مصر للمقاصة من رفع رصيده إلى 40 نقطة بعد الفوز على مصر للمقاصة ليتواجد فى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى فى النقاط مع فريق سموحة الذى يحتل المركز السادس فى جدول الترتيب بنفس الرصيد 40 نقطة.

ويواصل الإسماعيلى المُعاناة هذا الموسم بعدما احتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بالتساوى مع الجونة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة أيضًا.

أما عن صراع الهبوط بين فرق المؤخرة فمازال طنطا يتذيل جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 18 نقطة، وجاء نادى مصر فى المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد وادى دجلة فى المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، ويُعد الثلاثى من أبرز الفرق المرشحة للهبوط لدورى الدرجة الثانية.