شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، الحاوى وفتحي وجيرالدو خارج قائمة الأهلي أمام طنطا وعودة قفشة وحمدي، والإسماعيلي يعلن تعيين أبو طالب العيسوي مدرباً عاماً ، و رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات ، وميار شريف تكتب التاريخ بالتأهل للدور الرئيسى فى بطولة رولان جاروس .

عطيتو ابو عراقي يستقيل من مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي

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