شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، الحاوى وفتحي وجيرالدو خارج قائمة الأهلي أمام طنطا وعودة قفشة وحمدي، والإسماعيلي يعلن تعيين أبو طالب العيسوي مدرباً عاماً ، و رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات ، وميار شريف تكتب التاريخ بالتأهل للدور الرئيسى فى بطولة رولان جاروس .
عطيتو ابو عراقي يستقيل من مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي
عضو مجلس الاسماعيلي عطيتو ابو عراقي يعلن الاستقالة من مجلس الدراويش في بيان رسمي بعد تراجع نتائج الفريق الأصفر
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.