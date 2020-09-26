شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك الصاعد يخضع لعملية جراحية بعد الإصابة فى الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عبد الرحمن عماد مدافع فريق النادي مواليد 2001، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار وتهذيب الغضروف الداخلي، وأكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالزمالك أنه قام باجراء الجراحة للاعب بأحد المستشفيات الخاصة علي نفقة النادي ، مؤكدا أنها تمت بنجاح وأن حالته جيدة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادى الزمالك أن اللاعب سيبدأ عمليات التأهيل عقب فك الغرز بعد أسبوعين من موعد العملية واختتم بأن فترة غياب اللاعب ستكون 6 أشهر بعدها سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات.

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن عماد مدافع فريق الكرة بنادى الزمالك مواليد 2001، أن حالته مطمئنة عقب إجرائه عملية جراحية بالرباط الصليبي والغضروف الداخلي خلال الساعات الماضية، أضاف عبدالرحمن أنه غادر المستشفي ويتواجد الآن بمنزله بعد الاطمئنان عليه من قبل وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي، والذي قام بإجراء الجراحة له.

كما أشار اللاعب إلى أن إصابته جاءت خلال أحد اللقاءات الودية هذا الموسم ووجه عبدالرحمن الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور على الوقوف بجانبه وتوفير الدعم الكامل له عقب إصابته واجراء الجراحة له، كذلك وجه الشكر لجميع المسئولين بالقطاع وطبيب القطاع علي وقوفهم بجانبه والمساندة واختتم عبدالرحمن بأنه راض بقضاء الله، وأن لديه ثقة بالعودة بقوة في أقرب وقت.