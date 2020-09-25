شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

الزمالك ينتظر رد الجبلاية على تأجيل لقاء سموحة فى كأس مصر

ينتظر مسئولو الزمالك رد اتحاد الكرة على طلب النادى بتأجيل لقاء سموحة فى دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر له الخامس من أكتوبر المقبل باستاد الإسماعيلية، حتى يتمكن الفريق من التركيز فى الاستعداد لمباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر له 18 و24 أكتوبر المقبل.

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لجنة التخطيط ترفض تعيين التشكى بروكيتش مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي

رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى فكرة الاستعانة بالتشيكى ميشال بروكيتش، مدير قطاع الناشئين فى النادى، بمنصب المدير الفنى المؤقت للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى سيرحل عن الفريق فى غضون اليومين المقبلين، ويأتى موقف لجنة التخطيط بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، بعدما ظهر اقتراح فى النادى يُطالب بالاعتماد على الخبير التشيكى الذى تعاقد معه الأهلى مؤخراً للإشراف على قطاع الناشئين كمدير فنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية، لكن اللجنة أكدت أن ميشال بروكيتش لا يصلح لهذه المهمة ولا يمكن التعاقد معه لفترة مؤقتة، ومن الأفضل تركه فى مهمته والعمل على تعيين جهاز وطنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى إذا إحتاج التعاقد مع مدرب أجنبى فترة للتفاوض.

اتحاد الكرة يرفض طلبات الأندية بفترة راحة أسبوع بسبب الدوري الجديد

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلبات بعض الأندية وخاصة التي تنافس علي الهبوط ، بإيقاف مباريات الدوري لمدة أسبوع من أجل التقاط الأنفاس وإراحة لاعبيهم بسبب ضغط المباريات المتتالي والذي تسبب في العديد من الإصابات لأكثر من لاعب، وجاء رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لتأجيل المباريات لمدة أسبوع هو ضيق الوقت ورغبة اللجنة في انهاء المسابقة قبل نهاية الشهر كما هو محدد إلي جانب انطلاق بطولة الدوري الجديد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل وانهاء هدفي شهر يونيو قبل او اوليمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل خاصة أن دوري الموسم المقبل ممتلئ بالأحداث مثل مباريات للمنتخب الأول إلي جانب بطولة العالم العسكرية في فبراير المقبل وأيضا مباريات دوري الأبطال و الكونفدرالية.