المقاولون يجمد مستحقات لاعبيه بعد الهزيمة أمام المقاصة

قرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي بعد الخسارة من مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالدوري.

وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل إلتزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.