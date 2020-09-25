شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يبدأ أولى خطوات تمديد عقد بن شرقي وأوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أولى خطوات تمديد التعاقد مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وينتهي عقد الثنائي مع الزمالك بعد موسمين، إلا أن مجلس الإدارة يرفض ترك الأمور إلى اللحظات الأخيرة.

وعرض منصور، على الثنائي تمديد العقدين لموسمين جديدين بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبان خلال الفترة المنقضية.