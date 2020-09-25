شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد: نفتخر بوجود شريف إكرامي في نادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادي بيراميدز، أنه يفتخر بتقديم شريف إكرامي لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق بفضل شخصيته وإمكانياته.
وقال عي، خلال مؤتمر تقديم إكرامي كلاعب في صفوف بيراميدز: «خبرات شريف خارج وداخل الملعب ستساعدنا على تحقيق طموحات وأهداف النادي وخططه المستقبلية».
وأضاف: «إكرامي يمتلك خبرات هائلة ولعب ضغط ضغوط كبيرة ووجوده إضافة.. سعداء بوجوده معنا ومرحبا به في صفوف بيراميدز».
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