شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي عن بيراميدز: سعيد بتواجدي مع هذا الكيان.. ولا يمكن مقارنته بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز الجديد، أنه سعيد للغاية بالتواجد في صفوف نادي بيراميدز.

وقال إكرامي، المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديمه كلاعب في صفوف بيراميدز: «تجربة رائعة للغاية ولمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل بيراميدز للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى».

وأضاف: «أشكر مسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي».

وتابع: «لا يوجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز، واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدي كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة».

واختتم: «أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب.. لدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب».

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