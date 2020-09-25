إصابة نجم منتخب العراق مهند علي بفيروس كورونا

أصيب النجم العراقي الشاب، مهند علي، لاعب فريق السيلية القطري بفيرس كورونا المستجد. وسيخضع النجم العراقي للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وفق للبروتوكول الصحي في قطر، حتى يتعافى منه. وفق للبروتوكول الصحي في قطر، حتى يتعافى منه. وأكد مهند علي في تصريحاته، بأنه لم تظهر عليه أي أعراض، وسيخضع للحجر الصحي. تظهر عليه أي أعراض، وسيخضع للحجر الصحي. وسيغيب مهند عن مباريات السيلية المقبلة، بعد إصابته، وكان النجم العراقي، انضم للسيلية مطلع هذا الموسم من الدحيل، على سبيل الإعارة.

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