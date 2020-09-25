منتخب الشباب يواجه السعودية مرتين وديًا استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

يلتقي منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منتخب السعودية مرتين وديًا يومي ٢٦ و٢٩ أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا.
يبحث الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، عن ودية جديدة يخوضها الفريق القومي يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج الفراعنة استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم العام المقبل في موريتانيا.
تعادل منتخب مصر للشباب وديًا مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.
بدا الجهاز الفني المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبدالمجيد محمد المغربي محمد أشرف ومؤمن
جاءت المباراة متوسطة المستوى، وأهدر محمد المغربي ركلة جزاء لمنتخب مصر بداية الشوط الثاني استطاع حارس الاتصالات التصدي لها.
من المقرر أن يحصل المنتخب على راحة سلبية الجمعة على أن يعود لاستئناف المعسكر المفتوح غدًا السبت المقبل بتدريب صباحي حتى نهاية الشهر الجاري.
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