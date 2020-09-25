الامارات | محمد صلاح يدعم ميار شريف.. "حققت فوز تاريخي لمصر بالكرة الصفراء"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم المصري محمد صلاح على تشجيع بطلة مصر في التنس الأرضي ميار شريف بعدما صنعت التاريخ بتحقيق أول فوز لبلادها في مباراة ببطولة رولان غاروس جاء على حساب الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد (6-4 و6-صفر).

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر": تصنع التاريخ، ميار شريف أول مصرية تحقق الفوز في مباراة في الغراند سلام".

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة في تاريخ التنس المصري تتأهل إلى الأولمبياد بعدما ضمنت التأهل إلى منافسات طوكيو التي تأجلت إلى الصيف القادم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحرصت البطلة المصرية على توجيه الشكر إلى محمد صلاح بعد نشره التغريدة، وكتبت عبر صحفتها في "فيس بوك": "شكراً للملك المصري محمد صلاح على ريتويت التشجيع". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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