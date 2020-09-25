الامارات | ميسي يهاجم إدارة برشلونة مجدداً برسالة وداع مؤثرة لسواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهاجم إدارة برشلونة مجدداً برسالة وداع مؤثرة لسواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة ناديه بشكل حاد في رسالة وداعه لمهاجم الفريق السابق المنتقل إلى أتليتكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز.

وكان مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان قد طلب رحيل سواريز عقب توليه قيادة الفريق الإسباني بعد فضيحة الخسارة من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مجموعة من الصور تجمعه بسواريز تكشف عمق الصداقة العائلية، وقال في برسالة مطولة: "اليوم خطرت لي فكرة ودخلت إلى غرفة الملابس وافتقدت شيئا ثمينا، إنه لأمر صعب ألا أستمر في مشاركتك يوما بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة بيننا وأشياء كثيرة لن تُنسى أبدا، سيكون من الغريب رؤيتك ترتدي قميصا آخر وأكثر من ذلك مواجهتك”.

وأضاف: "كنت تستحق الرحيل كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وألا يتم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء يفاجئني بعد الآن، أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا، وأراك قريبا يا صديقي".

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