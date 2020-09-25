حسام عبدالمنعم: مروان محسن لا يصلح للأهلي.. وعودة آزارو ضرورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عبدالمنعم نجم الزمالك السابق أن مروان محسن لا يصلح لقيادة هجوم المارد الأحمر، فى ظل تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد المنعم في تصريحات مع عمر ربيع ياسين عبر بنامجه نمبر وان علي قناة النهار: " الأهلي بحاجة لتواجد وليد أزارو في الموسم المقبل بشكل قوي، خصوصًا أن في ظل حالة التراجع التي يعاني منها مروان محسن".

وتابع: "رحيل فايلر قد يكون في مصلحة صالح جمعة، في ظل وصول العلاقة بينهما إلي طريق مسدود". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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